Begravning Leif Eriksson

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leif Eriksson, Rengsjö.

Som inledningsmusik spelade systern Eva Andersson, flygel, och syskonbarnet Jonathan Andersson, gitarr, Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Därefter spelades Rainbow eyes med Rainbow.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från orden i Joh. 8:12.

Därefter spelades Wish you were here med Pink Floyd.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 799.

Som avslutning spelade Jan Brolin Lake district av B J:son Lind på flygel.