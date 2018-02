Begravning Lars-Olov "Lalle" Karlsson

I S:t Lars kapell hölls den 1 februari begravningsgudstjänst för Lars-Olov "Lalle" Karlsson.

Som inledningsmusik spelade organist Stephan Frisk Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Solist Jenny Karlsson sjöng I din himmel av S Aldén.

Officiant var komminister Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Thess. 4:13–14 och Luk. 12:6–7.

Musik spelades med The Spotnicks.

Begravningsbönen sjöngs av officianten.

Gemsamt sjöngs psalmerna 190 och 256.

Som avslutning spelade kantorn Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson .