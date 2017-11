I Årstiderna, Friskhuset, hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Lars Grunedal.

Som inledningsmusik spelades Blott en dag instrumentalt.

Officiant var Martin Krantz som hälsade välkommen och inledde med att tända ett ljus.

Före officianten höll griftetalet sjöng han Sång till friheten av B Afzelius/S Rodrigues och därefter Morning has broken av C Stevens.

Som avslutning spelades Come give me love av T Gärdestad, och som utgångsmusik Sound of silence.

Minnesstund hölls i Salongen.