Begravning Kristina Gunnarsson

I Sockenstugan, Norrala. hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Kristina Gunnarsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Fields of gold med Eva Cassidy.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett personligt tal och läste dikter.

Sonen Stefan Gunnarsson sjöng Your song av E John och A place to be av N Drake till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelades Goodbye is just another word med Lobo.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden

Tal hölls av vännen Marita Norman och Marie Normark, vän och arbetskamrat.

Minnesstund hölls i Sockenstugan.

Blommor märktes band annat från arbetskamraterna på X-trafik.