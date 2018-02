I Arbrå sockenstuga hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Kjell Lind, Arbrå.

Som inledningsmusik spelades Cruising on a Saturday night med Jerry Williams.

Officiant var Peråke Brynlis som läste ett minnesord.

The wanderer spelades med Jerry Williams.

Officiant läste dikten När en blomma bryts av Atle Burman.

Did I tell you med Jerry Williams spelades.

Officianten läste ett avslutningsord.

Som avslutning spelades Big black Chevrolet med Jerry Williams.