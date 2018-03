Begravning John Jonsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för John Jonsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Christian Broberg Adagio av T Albinoni.

Solist Jessica Pålsson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Lukas 2: 29–32.

Under avskedet spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori.

Solisten återkom med Hälsingland av T Andersson Vij.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Delsbo församlingshem.