Begravning Jan-Olov Åhsblom

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Jan-Olov Åhsblom, Askesta.

Som inledningsmusik spelade kantor Karin Eriksson Tröstevisa av B Andersson.

Sångsolist Martina Sahlin sjöng Himlen är oskyldigt blå av K Gärdestad/T Gärdestad.

Officiant var komminister Maria Stjerndorff som höll griftetalet med utgång från orden ur Psaltaren 103:15–17.

Unisont sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, och 297, Härlig är jorden.

Under avskedstagandet spelade kantorn Koppången av P-E Moraeus, och som avslutning My way av G Thibaut på flygel.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i Sockenstugan.