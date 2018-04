Begravning Ingrid Jonsson

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingrid Jonsson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 69 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Tröstevisa av B Andersson.

Därefter sjöng hon Let it be av J Lennon/P McCartney.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 304:2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 254 och 248.

Anneli Aspengren Sköld återkom med Sakta vi går genom stan av F Ahlert/ B Wolgers, och som avslutning spelade hon Anthem.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.