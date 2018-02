Begravning Ingrid Boström

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Boström, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Elisabeth Persson Koppången av O Lindberg.

Håll mitt hjärta spelades med Björn Skifs.

Officiant var församlingsherde Daniel Andrén som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11.

Därefter spelades I just called to say I love you med Stevie Wonder, och Cavatina.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Pärleporten av A Dulin/F Bloom.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.