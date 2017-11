I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Ivarsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Tusen bitar.

Solist Carin Sundin sjöng Bön av J Leijon.

Officiant var kyrkoherde Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Ps. 103:1–5.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Som avslutning spelade kantorn You don´t have to say you love me av P Donaggio/V Pallacicini.

Minnesstund hölls i församlingsgården.