Begravning Ingegärd Söderholm

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingegärd Söderholm.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Jenny Christoffersson You raise me up av R Lövland/B Graham.

Med Thorleifs spelades Andante, Andante.

Officiant var Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Please release me med Engelbert Humperdinck spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn A whiter shade of pale av G Brooker/K Reid/M Fisher.

Minnesstund hölls på Johannesgården.