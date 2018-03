Begravning Henny Lindström

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Henny Lindström, Ellne.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Strövtåg i hembygden av B Dixgård/G Norén på flygel.

Därefter spelades So I could find my way med Enya.

Officiant var komminister Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103.

Sedan spelades Athair ar neamh med Enya.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.