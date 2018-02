Begravning Gunilla Blennborn

I Baptistkyrkan, Hudiksvall, hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Gunilla Blennborn.

Som inledning spelades Koppången av P Moraeus.

Officiant var Ingela Söderlund som läste dikter och höll ett personligt minnestal.

Officianten sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström till eget gitarrackompanjemang.

Hälsingland, av T Andersson spelades, och under avskedet spelades Always on my mind.

Som avslutning sjöng officianten Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill till eget gitarrackompanjemang.