Begravning Elisabeth Andersson

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Elisabeth Andersson, Ljusne.

Som inledningsmusik spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett personligttal och läste dikter.

Sedan spelades A little help from my friends med The Beatles.

Efter avskedstagandet spelades Nessum dorna med Luciani Pavarotti.

Som avslutning spelades Visa från Utanmyra med Jan Johansson.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till bland annat Barncancerfonden