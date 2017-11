I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Dan Åsblom, Sköndal.

Som inledningsmusik spelade organist Stephan Frisk Hårgalåten.

Solist Eva Andersson sjöng Vågorna av U Svenningsson.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med This little light of mine av H Dixon Loes.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 248.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.