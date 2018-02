I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Carina Nylén, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 55 år.

Som inledningsmusik spelade organist Nicola Guercini Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson .

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i psalm 299, vers 1.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 217

Som avslutning spelade organisten Suspicious minds av M James.