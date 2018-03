Begravning Börje Wallberg

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Börje Wallberg, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Stephan Frisk För kärleks skull av T Gärdestad.

Solist Eva Andersson sjöng The rose av A McBroom.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Ps. 121.

I will always love you spelades med Whitney Houston.

Solisten återkom med Jag och min far av O Ljungström/M Uggla.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 289.

Som avslutning spelade organisten Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.