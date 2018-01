I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bertil Perjans, Alfta.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Gunvi Liljeblad Nyårsballongen av H Engdahl/B Andersson.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Fly me to the moon av F Sinatra.

Minnesstund hölls i kretsen av familjen på Alfta Gästis.