Begravning Bernt Löfgren

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bernt Löfgren.

Som inledningsmusik spelade Gustav Eriksson, fiol, och Markus Räsänen, dragspel ett medley av Hultkläppen och El Chocio, en argentiskt polska.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Ef.5:15–16.

Solist Emma Eriksson sjöng Lascia chio pianga till kantor Kristofer Sundmans pianoackompanjemang, samt Like someone in love av B Evans.

Som avslutning spelade kantorn Gymnioedie av E Satie.

Minnesstund hölls på Friskhuset.