Begravning Bengt Forslin

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Forslin.

Som inledningsmusik spelade organist Stephan Frisk Koppången av P Moraeus.

Sonen Viktor höll ett tal.

Solist Eva Andersson sjöng Have you ever seen the rain till eget pianoackompanjemang.

Officiant var församlingsherde Daniel Andrén som i griftetalet utgick från orden i Sv. ps. 80:1.

Dottern Emilia höll ett tal och läste dikter.

Solisten återkom med Tears in heaven av E Clapton samt Om du nånsin kommer fram till Samarkand av T Bergman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Visa från Utanmyra.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.