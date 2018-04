Begravning Barbro Olsson

I S:t Olofs kapell, Ljusdal, hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Barbro Olsson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 72 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Wilmas tema av S Nilsson..

Solist Mikael Olofsson sjöng Leende guldbruna ögon, och Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 11:28.

Under avskedet spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori på orgel.

Som avslutning sjöng solisten Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill till kantorns orgelackompanjemang.

Minnesstund hölls i församlingsgården.