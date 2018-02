Begravning Axel Olsson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Axel Olsson.

Som inledningsmusik spelade Gösta Svensson As time goes by av H Hupeld på piano.

Kantor var Andreas Holmberg.

Solist Gunilla Öberg sjöng I cant´get started till Gösta Svenssons pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Zack Lindahl som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 103.

Solisterna återkom med Underbart är kort av P Ramel och Sov på min arm av E Taube.

Som avslutning framförde solisterna Cheek to cheek av I Berlin.