Begravning Anna-Lisa Westergren

I Bollnäs missionskyrka hölls på lördagen begravningsgudstjänst för Anna-Lisa Westergren.

Som inledningsmusik spelade Kristina Norevi Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

Solisterna Ida Modig Westergren, Johanna Nilsson och Kristina Norevi sjöng Amazing grace av J Newton/trad.

Officiant var Eva Jernqvist som i griftetalet utgick från orden i Matt. 25:21.

Solisterna återkom med Varje själ har sin väg att gå av A Öhlander/V Vikholm.

Under avskedstagandet spelades stilla orgelmusik.

Solisterna återkom med You raise me up av B Graham/R Lövland.

Som avslutning spelade kantorn Hallelujah av L Cohen/M Sandén.

Minnesstund hölls i Missionskyrkans lilla sal.