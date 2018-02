Begravning Anita Nilsson

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anita Nilsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Morgonstämning av E Grieg.

Officiant var komminister Signe Ek som i griftetalet utgick från Anitas liv och leverne.

Håll mitt hjärta spelades med Björn Skifs.

Under avskedet spelades I will always love you med Dolly Parton.

Gemensamt sjöngs psalmerna 179, Morgon mellan fjällen, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Våren av E Grieg.

Minnesstund hölls på Tallen, Strömsbruk.