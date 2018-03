Begravning Alf Eriksson

I S:t Lars kapell, Bollnäs, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Alf Eriksson.

Som inledningsmusik spelade organist Stephan Frisk Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell.

Därefter spelades Fragancia av Evert Taube.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från orden i Matteus 28:20.

Under avskedet spelades May it be med Enya och därefter Till en fågel med Sanna Nielsen.

Gemensamt sjöns psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten De komma från öst och väst av A Sandbergh.

Minnesstund hölls i församlingshemmet i Bollnäs.