Begravning Åke Olsson

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Olsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Visa från Utanmyra av J Johansson på piano.

Solist Gunilla Öberg Åkerlund sjöng As time goes by av H Hupfield.

Officiant var komminister Erik Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i 1 Mosebok. 16:13.

Under avskedet spelade kantorn Memories of you av E Blake på orgel.

Solisten återkom med Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Som avslutning spelade kantorn Moonglow av W Hudson.

Minnesstund hölls på Hotell Temperance.