Jens Burman om att de ryska dopade åkarna var på plats: "Har inget här att göra"

10 km fritt stod på schemat för herrarna under fredagen och högst upp av svenskarna placerade sig Marcus Hellner på en tionde plats, bakom åtta ryssar och Dario Cologna.

Inte långt därefter fanns Jens Burman, som lyckades ta sig in på en 15:e plats, 45 sekunder efter förstaplacerade Evgeniy Belov.

– Det är en teknisk bana, det är det. Det var ändå ett helt okej lopp, det känns att man måste få lite tävlingar i kroppen för att komma igång, så det får väl ändå godkänt, säger Jens Burman efter loppet.

Placeringen hade han just ingen koll på vid målgång, men brydde sig heller inte om just den biten under dagens lopp.

– Placeringsmässigt är det väl skit samma, man är ju inte med där uppe i toppen ändå. Det är väl mer att man inte är alldeles för långt efter tidsmässigt.

Hur viktigt känns det att få det här inför världscupen nästa helg, om du blir uttagen?

– Man måste få tävla i gång kroppen, så det är bra.

Bland de tio första i mål under fredagen var åtta ryssar, och det hetaste ämnet inför helgen i Gällivare har varit att de ryska åkarna som är dopade är på plats.

– De har inget här att göra, säger Burman.

Imorgon kommer också beslut om de ryska åkarna får delta i världscupen eller inte.

Burman litar till att IOK har tagit rätt beslut gällande åkarna.

– Om IOK har beslutat att de inte får köra i OS och tagit ifrån dem medaljer, så måste de ju antagligen ha starka bevis för att ha gjort något och då har jag svårt att tro att FIS kommer ta något annat beslut.

