Bröder ska valla Kalla till OS-guld: "Vill vara bäst när det gäller"

Kim Impola gick på hockeygymnasium, men la av innan han blev senior.

Hans småbröder Bill, Tom, Jack och Bob valde alla skidgymnasium. Längst kom Bill, som åkte två junior-VM och gjorde karriär i världens bästa långloppslag, och Bob, som just nu är halvprofessionell åkare i långloppsvärldscupen.

Men ingen av bröderna har ens varit nära att ta sig till OS – förrän nu. Både Jack och Bill Impola kommer nämligen att flyga till Pyeongchang som en del av den svenska truppen – men inte som aktiva, utan som vallare åt längdskidlandslaget. Jack, som vann den svenska långloppscupen 2015, kom in i landslagets vallagrupp inför förra säsongen och jobbar nu heltid under vinterhalvåret, medan Bill börjat hoppa in extra efter att han i våras la ned sin egen elitsatsning.

– Vallning har alltid varit ett intresse. Men jag hade inte jobbat jättemycket med det mer än att jag varit med och hjälpt Bill lite, när han körde för Team Coop, innan Urban (Nilsson, landslagets vallachef) frågade om jag ville vara med och testa förra sommaren, berättar Jack som snabbt tog en ordinarie plats i gänget.

Flyger du med på varenda världscup hela vintern?

– Jag är iväg på de flesta, men man brukar få någon ledig helg när det passar. Men man gör ju det här för att man tycker det är kul. Det är ett jävligt roligt jobb – man får hålla på med sin hobby och få betalt för det. Och så får man komma ut och se sig omkring. Dessutom har vi ett jäkligt bra gäng. Vi har roligt tillsammans och det händer saker hela tiden. En normal dag ute på världscup jobbar man från sex på morgonen till runt åtta på kvällen, om det är tävling dagen efter, men det är nästan alltid kul.

Totalt arbetar elva vallare åt landslaget under vanliga världscuphelger. Vid mästerskapen ännu fler, och det är därför Bill får en plats i Pyeongchang. Alla hjälps åt för att ge Charlotte Kalla, Marcus Hellner och de andra åkarna bästa tänkbara förutsättningarna i kampen om OS-medaljerna.

– Vi har Urban som är vallachef och jobbar mer övergripande, en vallare som jobbar enbart med fästvalla och två som jobbar enbart med glid, och sedan är vi sju som jobbar mer mot åkarna. När man arbetar nära en åkare får man koll på hela deras skidparker, och man lär sig också hur de vill ha sina skidor, till exempel om de föredrar mer eller mindre fäste. Åkarna åker ju lite olika och föredrar olika saker, säger Jack som i vinter jobbat närmast Karl-Johan Westberg och Jonna Sundling.

– Men eftersom ingen av dem kom med till OS kommer jag nog i stället få jobba med mycket testning där. Och Bill är med som ren testpilot, han ska testa glidprodukter och fästvalla.

Är det extra nervöst när man vet att ens insats kan göra skillnaden för om det blir OS-medalj eller inte?

– Klart det blir mer press, det är ett mästerskap för oss också. Det är där alla vill prestera, både åkare och vallateam – vi vill också vara bäst när det gäller. Största skillnaden mot en världscup är att vi är fler vallare och färre åkare, fyra istället för sex, så man hinner testa mer. Men det är samma för alla nationer, så det ger oss ingen fördel. Jag var ju med på VM i fjol, så jag vet lite hur det fungerar, men det blir häftigt att komma till ett OS och uppleva det.

Har Sveriges vallateam haft en bra säsong hittills?

– Det får du fråga någon annan om (skratt). Det har varit helt okej i alla fall, vissa dagar har det gått bättre och vissa sämre.

OS i Pyeongchang invigs den 9 februari och längdskidtävlingarna inleds dagen därpå med damernas skiathlon. Men då har vallarna redan varit på plats sedan en vecka tillbaka. Jack och Bill flög till Sydkorea redan den 2 februari och åker inte hem igen förrän den 27 februari, två dagar efter att OS avslutats.