Hårda vindar satte stopp för damernas slalom – OS–starten i Sydkorea får vänta för Anna Swenn-Larsson: ”Var helt inställd på att köra”

Måndagens storslalom ställdes in för de alpina damerna på grund av vind och kommer köras på torsdag istället. Under onsdagen vid den alpinaorten Yongpong flyttades starttiden fram gång på gång, på grund av det ostabila vädret. Tillslut kom beskedet att även damernas slalom ställdes in. Men väderförhållanden var inte tillräckligt optimala längst backen.

– Här nere var det okej men där uppe blåste det rätt mycket. Det var väldigt byigt och ibland såg man inte så mycket så då kändes det inte rättvist att köra. Men jag var väldigt inställd på att köra, säger Anna Swenn-Larsson.

Istället får hon vänta på sin OS–start tills på fredag i Yongpong, Sydkorea.

– Jag känner mig i form och det känns bra. Det är jättefint här och det finns ingenting att klaga på, säger hon.

Trots att det länge var osäkert om tävlingarna skulle köras eller inte fanns det inga tankar på det för Swenn-Larsson.

– Jag var hela tiden inställd på att köra. Jag har svårt att tänka att det ska bli inställt för att sedan kunna slå på igen. Jag var hela tiden inställd på att det skulle bli av, säger hon.

Övriga svenskor Frida Hansdotter, Emelie Wikström och Estelle Alphand tillsammans med Anna får alltså vänta tills på fredag för damernas slalom

I morgon, torsdag kör däremot Frida Hansdotter, Sara Hector och Estelle Alphand storslalom.