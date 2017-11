Oksanen: Saudisk maktkamp och Maduros kollaps påverkar svenskt totalförsvar

Genom gripandet i landet långt bortom svenska lagar och EU:s inre marknad så innebär det att kontrollen över 80 procent av Sveriges drivmedelsraffinaderier kan komma att byta händer. Det utgör också 30 procent av Nordens samlade kapacitet.

Låter det som science fiction? Verkligheten överträffar dikten. För det här har just inträffat.

Första helgen i november greps Preems huvudägare och ordförande Mohammed Al-Amoudi i hemlandet Saudiarabien.

Sedan dess hålls han i husarrest, i en ”gyllene bur”, på lyxhotell Ritz-Carlton i Riyadh. På hotellets hemsida meddelas de nya omständigheterna med husarrest i kryptiska ordalag:”Due to unforeseen circumstances, the hotel’s internet and telephone lines are currently disconnected until further notice.”

Bolaget Preem har försökt få redan på detaljer om gripandet, men tystnaden är kompakt från de saudiska myndigheter. Men Al-Amoudi är inte ensam i den ”gyllene buren”, över 200 har gripits uppger AP. Enligt Reuters så fanns det förutom en rad näringslivsföreträdare även fyra ministrar, elva prinsar och tiotals tidigare ministrar bland de gripna.

Banden mellan Al-Amoudi och Sverige är gamla och djupa. Al-Amoudi har tilldelats Nordstjärneorden två gånger av Konung Carl XVI Gustaf och han är numera kommendör av första klassen.

Al-Amoudi, som enligt Sydsvenskan är god för omkring 100 miljarder kronor, gjorde sin första miljardaffär i Sverige på 80-talet i ett bergrumsbygge för saudisk olja som svenska byggfirmor inte vågade gå in i. Investeringarna har under åren fortsatt och Al-Amoudi är troligtvis den största utländske investeraren i Sverige i modern tid. Inte dåligt för en etiopisk invandrare i saudimonarkin.

Från officiellt håll i Riyadh är budskapet att gripandet av Al-Amoudi och de andra bara ”en start på vad som komma skall”.

Gripandena handlar om att den åldrade kung Salman håller på att lämna över makt till kronprins Mohammed bin Salman. Det har bildats en ny antikorruptionsenhet som leds av kronprinsen. Och det är genom denna som gripandena nu sker. I praktiken kan man säga att kronprinsen nu tagit över styret och försöker stärka sitt grepp över makten.

En del bedömare beskriver det som sker att kungadömet går från ett dynastistyre till ett centraliserat styre i regentens händer. Det innebär också att miljarder kommer att fördelas om. Vad som händer med Preem vet ingen.

Att 80 procent skulle riskera att lamslås är ur svensk nationell beredskap oacceptabelt.

Och det här som saudisk inrikespolitik får konsekvenser för svenskt totalförsvar. Två av Sveriges tre drivmedelsraffinaderier ägs av Preem. Samtliga tre finns på västkusten. Utan drivmedel stannar svenskt näringsliv och försörjning. I ett krisläge där förråden tömts fort behöver man hålla hamnarna öppna, sedan omvandla oljan till bränsle och få ut det i landet.

Tittar vi på hela den svenska raffinaderiverksamheten så blir bilden ännu mörkare. Totalt finns fem raffinaderier, tre är för drivmedel och två för smörjolja. De två raffinaderierna för smörjolja ägs av Nynas (gamla Nynäs petroleum) som i sin tur ägs till hälften av staten Venezuela genom PDVSA.

Venezuela som stat är på väg mot haveri efter långvarigt vanstyre av socialistregimen. Och PDVSA har fått dagfärska svarta rubriker. Som att man inte betalat sina räkningar i Indien på sex månader. Tidigare har man använt bland att en rysk statsbank för betalningarna. Venezuelas president Nicolas Maduro har lovat att den kassatomma staten ska betala låneobligationer för PDVSA som gått ut på 1,1 miljarder dollar. Men långivarna verkar nu ha gett upp och bolagets framtid är minst sagt osäkert.

Den andra halvan av Nynas ägs av ett finländskt bolag med finländska staten som delägare, medan det tredje drivmedelsraffinaderiet ägs av ett annat finländskt bolag.

Händelserna i Saudiarabien och Venezuela borde ge riksdagspolitiker i försvarsutskottet, näringsutskottet och justitieutskottet några sömnlösa nätter. I alla fall om man vill ta svensk totalförsvarsförmåga på allvar.

Händelserna i Saudiarabien och Venezuela borde ge riksdagspolitiker i försvarsutskottet, näringsutskottet och justitieutskottet några sömnlösa nätter. I alla fall om man vill ta svensk totalförsvarsförmåga på allvar. För utan bränsle och smörjolja stannar Sverige. Det blir inga matleveranser till ICA-butiken, inga skolskjutsar, inga skördetröskor på åkrarna, ingen mjölkbil som hämtar mjölken och inga brandbilar som rycker ut när olyckan är här.

Att säkerställa en lagstiftning som tillgodoser näringslivsutveckling, marknadsekonomi och totalförsvaret utan att göra våld på äganderätten längs vägen är minst sagt en delikat avvägning att göra.

Men om krisen kommer, och i värsta fall kriget, så måste Sverige kunna rulla vidare, oavsett vilka intressen och internationella tjänster och gentjänster en regim i en diktatur bestämmer sig för.

Det är vad totalförsvaret handlar om i praktiken. En gren som vi lämnat övergiven i över ett decennium, men som vi nu steg för steg återtar. Och längs vägen måste frågor som raffinaderiernas upp på bordet för att lösas.

Tacka kronprins Mohammed Bin Salman i Saudiarabien och Nicolas Maduros vanstyre i Venezuela för väckarklockan.

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c) samt för närvarande tf politisk redaktör på ÖP.

