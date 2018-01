Oksanen: ÖB saknar långsiktigheten i besluten

Lyssna på Podd72: #37 ÖB om pengarna, brigaderna och #metoo

”Ett huvudbudskap här är långsiktigheten. Vi är en myndighet där saker och ting tar tid, oavsett om det handlar om personal eller skaffa materiel. När man lever i en försvarsbeslutsperiod där det inte finns något beslut om tiden bortanför och inriktningen är att planera med en prolongerad ekonomi när vi vet att verkligheten kräver något annat är svårt”, berättar Micael Bydén i det som blivit ett traditionellt årligt samtal i Podd72.

Bydén från Gnarp är flygaren som gjorde karriär. Hela vägen till fyra stjärnor och Sveriges överbefälhavare. Och han har fått ett historiskt uppdrag i en svår tid. Efter år av skrotad totalförsvarsplanering och historiska neddragningar ska nu svenskt försvar byggas upp på nytt. Men pengarna räcker inte till. Varken idag eller i morgon. Hur mycket som behövs här och nu kommer Försvarsmakten att lämna till regeringen om en dryg månad.

”Jag kommer att äska mer medel redan nu så att vi kan nå målen. Det har att göra med urholkningseffekterna, som vi inte är ekonomiskt kompenserade för.”

Läs mer: ÖB:s löfte efter #Givaktochbitihop - Försvarsmakten ska vara bäst i klassen

Trots ett unikt tillskott under fjolåret, både i vårändringsbudgeten och i höstbudgeten som en följd av Försvarsöverenskommelsen mellan S, MP, M och C, så var det framför allt inte pengar som kompenserade underfinansieringen utan pengar som ökade ambitionerna. Bydén vill inte antyda några nivåer i vad han behöver i tillskott, utan konstaterar att ”det kommer inte vara någon överraskning”. Samtidigt konstaterar att han fjolårets tillskott bidragit till att höja försvarsförmågan, men att marginalerna är slut. Handlingsfriheten är obefintlig.

Försvarsmakten har tvingats skjuta på investeringar som gör att försvarsförmågan kommer att sjunka efter 2020 om åtgärder inte vidtas nu.

Försvarsmakten har tvingats skjuta på investeringar som gör att försvarsförmågan kommer att sjunka efter 2020 om åtgärder inte vidtas nu.

Trots att det råder en bred parlamentarisk överenskommelse om att ambitionen är för låg med dagens försvarsbeslut finns ännu inga planeringsdirektiv att dagens nivå ens ska ha finansiering efter 2020.

”Om alla är överens, ge mig då en nivå eller omfattning och tala om vad jag ska göra där framme så kan jag själv sätta en prislapp. Jag tror att den överenskommelsen skulle man kunna ha.”

ÖB:s ord sätter en särskild press på regeringen, M och C som inte kan vänta in den pågående försvarsberedningen. För stabiliteten och planeringsförmågan vore det önskvärt att de fyra partierna kunde lägga en bottenplaneringsram för framtiden redan i sommar oavsett vilken regering det blir efter höstens val.

Det som talar emot det är just att det är valrörelse. Men nivån utöver grunden borde vara tillräckligt mycket att bedriva valrörelse på. För det tar tid att bygga försvarsförmåga. Beslut idag kan få effekt först fem-tio år framåt i tiden.

”Jag hör hela tiden att alla använder begreppet det tar tid, alla säger orden men förväntan på vad vi ska klara av är något annat. Det finns en förväntan på vad vi ska uppnå här och nu idag. Om man vill "speeda upp" hastigheten måste man vidta helt andra åtgärder än vad vi kan göra av egen kraft.”

En särskild utmaning är officersbristen där pensionsavgångarna gör att det kommer att bli ont om officerare när man helst borde växa. Här handlar det inte bara om att lyckas i nyrekryteringar och se till att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla de anställda. Det krävs även fler åtgärder.

”Vi söker de som har lämnat oss, återanställningar är ett sätt att åtgärda det här. En annan sak är att övertyga blivande pensionärer att stanna ett eller ett par år längre.”

En tredje sak är att bättre använda sig av de omkring 6500 reservofficerare som under Försvarsmaktens långa nedbantingsperiod inte haft en rosat tillvaro.

”Det är en kategori som under ett antal år, innan vi gick in i den här försvarsbeslutsperioden, känt att man inte blivit uppmärksammad eller fått rätt förutsättningar. I mina tidigare jobb både såg och kände jag att vi inte gjorde tillräckligt. De kan förvänta sig ett större engagemang nu från arbetsgivarens sida, vi behöver få in fler reservofficerare.”

Vi kommer att göra allt vad vi kan oavsett vilket hot vi har att möta.

När samtalet hålls sista kvällen på Rikskonferensen i Sälen är det en artikel i DN om tillståndet i arméns båda brigader som Bydén reagerat på, och kanske framför allt ett uttalande om att inte ha någon chans i strid. Att inte ställa upp på defaitism är något som Bydén som överbefälhavare varit minst sagt tydlig med, med tidigare uttalanden som att ”göra allt vi kan ned till sista man eller kvinna som står med vapen i hand”.

”Jag vänder mig väldigt mycket emot i artikeln är uttrycket ”chanslösa”, det är inte min personal som säger så. Vi kommer att göra allt vad vi kan oavsett vilket hot vi har att möta”.

Uppdaterat: Just innan texten skulle publiceras på kvällen fredag 26:e januari berättar DN nyheten att ÖB valt att sparka generalmajor Anders Brännström, som i DN-intervjun uttryckte sig kring arméns möjligheter, från sin tjänst.

Och när det gäller försvarsvilja så var Aurora årets höjdpunkt, den första krigsförbandsövningen på 20 år. En övning som engagerade nästan halva försvarsmakten, ett 40-tal myndigheter, internationella partners. Bydén lyfter fram personalens insatser och beskriver övningen som en framgång, även om det är tydligt hur långt det är kvar. Logistikresurser och förmågan att leda större förband är saker som behöver åtgärdas. Men det var också en övning som väckte folkförankringen till liv igen.

”Den här övningen betyder mer för oss än vad jag tror att vi förstod .Nästan 90 000 kom till Gärdet i slutet av september, och lägger man till 5000 Visby så är det inte bara ett tecken på intresse utan ett stöd till oss i Försvarsmakten.”

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c).

Intresserad av Säkerhetspolitik? Missa inte Podd 72! Podden handlar om att vara redo, om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig. Finns att ladda ned på iTunes och Acast.

#37 ÖB om pengarna, brigaderna och #metoo

#36 After #Säkpol i Sälen - dag 3

#35 After #Säkpol i Sälen - dag 2

#34 After #Säkpol i Sälen - dag 1

#33 Inför After #Säkpol på Folk och Försvars Rikskonferens

#32 Cyberdefence a never ending story

#31 En vitbok för ett nytt totalförsvar

#30 Finland 100 år: Okänd soldat och samtal med Ylva Grüne på Hotell Kämp

#29 The fight for justice with Bill Browder

#28 A dangerous time - with Pomerantsev & Silverman

#27 Hesa Fredrik som skrek vid fel tillfälle

#26 Federley om cyberhotet: "Vi är som en sittande anka som väntar på att bli skjuten"

#25 John R Schindler: "Trump has a childs understanding of American government"

#24 De finlandsfrivilligas minnesdag

#23 ÖB om pengarna, veteranerna, Aurora-17 och året som gick

#22 Målkonflikten kring resiliens - samtal med Helena Lindberg på MSB

#21 Uppsnack inför #FoFRK - totalförsvar, psykförsvar och bussresa i Polen

#20 Finland fyller 100 år i en utmanande tid

#19 Trump blir den fria världens ledare, kommer vintern nu?

#18 Missilsköld, ny ubåt och bussresa i Polen

#17 Finland´s FM Soini: "They know we will defend ourserselves like tigers and lions together"

#16 Security in the Baltic Sea region - a podcast with Edward Lucas

#15 "Lögn och förbannad dikt", samtal med försvarsministern om informationskriget

#14 Återvunnen självständighet firar 25 år och gasledningen som delar Europa

#13 kl 07:58 kom explosionen

#12 Brexitspecial 2 - Och nu då, vad hände och varför?

#11 Brexitspecial - inför omröstningen

#9 Fem år sen Fukushima, alver mot troll och dina preppingfrågor

#8 Preppa för Sportlovskyla, kulturen i säkerhetsdoktrinen & Lars Wilderäng

#7 Maskrosrötter, fredsförsök i Syrien och hur Ryssland trollar litvinenkorapporten

#6 På FoFRK del 3: "ÖB lovar försöka stoppa Bergsjös anfall, finländska myter och energiplanering för krig"

#5: Från FoFRK del 2:"Sveriges förmåga får betyg, MSB:s GD och kvällspressens utsända"

#4: Från FoFRK 1: "En Skipper, en stjärnförfattare och en civil krishantering"

#3: Medborgaransvaret i Kris, Ryssland och besök på skräckhotellet

# 2: Så fixar du strömavbrottet & kan det bli krig på Balkan?

#1: Preppa med barn och Svarta svanar