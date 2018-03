Lindén: Hawking gjorde livet roligare för oss alla

Det är onekligen ironiskt att få något religiöst i blicken när den brittiske fysikern Stephen Hawking kommer på tal. Men det är samtidigt inte ologiskt, för hjärnan sätter igång ungefär samma process vid idoldyrkan som med religiositet och Hawking var med rätta en förebild för många, undertecknad inkluderad.

Döden är förbannat tråkig, som han själv skulle ha sagt – professorn som levererade kunskaper om universum i form av böcker och föredrag, ofta med en stor dos brittisk humor. Men 76 år är en hög ålder och med den muskelsjukdom som Hawking hade är hans liv på många sätt en triumf för vetenskapen, för om det inte hade varit för ny teknologi och medicinska landvinningar hade inte heller hans egen vetenskapliga briljans aldrig kommit till sin rätt.

Han själv menade att "för varje matematisk ekvation som jag har med så förlorar jag tio läsare".

Här skulle jag kunna redogöra för Stephen Hawkings imponerande karriär – om hur han disputerade rekordung och fortsatte sin forskargärning om de "svarta hål" i världsrymden. Forskning jag som humanist endast förstår på en lekmannanivå. Relationen mellan det akademiska och det populärvetenskapliga var också en utmaning för Hawking: "För varje matematisk ekvation som jag har med så förlorar jag tio läsare".

Ett uttryck som andas brittisk fyndighet, "wit", och för många kom han att symbolisera Cambridgeuniversitetet där han verkade som forskningsledare och professor: Vi är inte som snobbarna i Oxford och vi bryr oss om vetenskaperna. En värdig arvtagare till sådana som sir Isaac Newton samt DNA-strängens tre fäder James Watson, Francis Crick och Maurice Wilkins för att nämna några. Men det är som sagt andra som på ett bättre sätt kan berätta om allt det intressanta Stephen Hawking faktiskt åstadkom.

En värdig arvtagare till sådana som sir Isaac Newton samt DNA-strängens tre fäder James Watson, Francis Crick och Maurice Wilkins för att nämna några.

Själv ångrar jag bittert att jag 2009 avstod möjligheten att lyssna på ett föredrag med Hawking i London då jag var så pass svårt förkyld att jag var sängliggande. Men ett par år senare lärde jag känna den franske författaren Christophe Galfard som disputerade under Hawking vid Gonville and Casius college i Cambridge. De skrev senare en bok tillsammans och Galfard har nu tagit sig an utmaningen att skriva barnböcker om rymden och jag kan lova att jag sällan varit så trollbunden som i Galfards sällskap.

När vi skakade hand på en gemensam tillställning i Sörmland var det ett riktigt "jag mötte Lassie-ögonblick". Även lärjungarna imponerade och Galfard berättade att Hawkings två favoritaktiviteter var att forska och berätta för en större publik. Han brann helt enkelt för vad som på svenska brukar kallas för folkbildning.

Därför är det lämpligt att avsluta denna runa med ett citat av den lärde själv: Livet vore tragiskt om det inte var så roligt.

Nu är Stephen Hawking död och han lämnar verkligen ett intellektuellt svart hål efter sig. Men hans böcker och gärning lever vidare och det ska vi vara tacksamma för. Därför är det lämpligt att avsluta denna runa med ett citat av den lärde själv: Livet vore tragiskt om det inte var så roligt.

Så tack för att du förgyllde denna värld med din forskning. Den blev betydligt roligare.

Professor Stephen Hawking (1942-2018).