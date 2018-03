"Hej mister Trump, lets mejk steel grejt again!"

”Mr President, it´s a pleasure to be here in this grejt White Houses, the grejtest White House of them all. It´s much grejter än mitt little White House, called Sagerska, in Stockholm.”

Statsminister Stefan Löfven (S) låter sin svetsarnäve utmana president Trumps berömda handskakning. De står och skakar fram och tillbaka, upp och ned, så länge att handelsminister Ann Linde (S) börjar blekna lätt orolig.

Löfven minns snacket med handelskommissionären Cecilia Malmström och hennes förmanande ord:

”Stefan, du snackar nu för oss alla - hela EU. Kom ihåg det. Din röst i den här frågan är också Merk…äh nämn inte Merkel, nämn inte heller Frankrike. Trump gillar inte Merkel eller Macron. Säg att du snackar för Kaszynski och Orban och de andra. Tryck på att du är metallarbetare från Sveriges Pennsylvania. Och säg för guds skull inte att du varit där förut och träffat Obama.”

”Mr President, lets mejk steel grejt again. Mejk America grejt Again, and Europe, and Sweden. Du know, I am a metallarbetare från our Pennsylvania, Örnsköldsvik. It´s up in vår grejt North. Trade krig is bad for workers. Tariffs kills jobs. Thousands of jobs, miljontals of jobs. Lets creäjt jobs, not trade krig.”

Trump har precis återhämtat sig från den oavgjorda handskakningsmatchen som fått bådas nävar att vitna ser nu plötsligt intresserad och lägger armen runt Löfven och visar honom runt i Ovala Rummet.

De tittar på Trumps alla golftroféer och omslag från Times. Efter lite snack om hole in ones och Modo Hockey så har Trump och Löfven satt sig. Handelsminister Linde ser mindre stressad ut.

”Stephen, you sound like a great man. But your steel is hurting my workers. Trade must be fair”.

”Mr President, det är the Chinese som är unfair. They give state money to steel plants. Open and fair trade is bra for all. Du need vårt steel. Du mejk grejt things here in the staterna. Du är de the grejtest president. Millions saw you when you became president here in Washington. Let us mejk America Grejt Again under you mr President. Byggt på vårt common steel. Together we are strong. United vi står, divided we fall.”

”Stephen, and my workers will have more job?”

”They will have the grejtest work of all”.

Trump ser ut att gilla den han hör. Stefan Löfven drar sig till minnes Cecilia Malmströms prat om om TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, frihandelsavtalet med USA där förhandlingarna gått i stå efter att Trump blivit president.

”Mr President, let us mejk the grejtest trade between Sverige, Europe and the Grejt America so we knock the pants of kineserna, indierna, brazils and russkies. I propose TTIP.”

”TTIP…?”

Trump ser lite misstänksam ut. Som om det här med TTIP har han hört förut.

”Ja, TTIP - The Trump International Partnership - mejking trade from America grejt Again.”

Trump skiner upp och grabbar tag i Löfvens hand och skakar den till statsministern kallsvettas av smärtan.

”You are so great Stephan, you Norwegians really understands me!”

Det här är förstås en satirisk opinionstext på ledarsidan. Alla likheter med verkligheten får betraktas som en ren slump. Men sant är att statsminister Stefan Löfven (S) träffar USA:s president Donald Trump i Washington under tisdagen och att handelsfrågorna lär diskuteras...