Varningens lampor lyser över Bollnäs

Möjligheten till valfrihet, delaktighet och inflytande är uppenbart begränsad i vår kommun. Det är ett allvarligt problem både för omsorgssökande och för företagare.

Sedan 2009 gäller lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige. Det innebär att kommuner kan införa kvalitetskonkurrens på en rad områden där kommunens egen verksamhet tidigare varit det enda alternativet för kommunens invånare. Inom socialtjänstområdet är hemtjänst det överlägset vanligaste området som omfattas av LOV. Redan 2010 valde Bollnäs kommun att införa LOV för att öka hemtjänstbrukarnas valfrihet, delaktighet och inflytande. Valfrihetssystemet innebär att invånare i Bollnäs kommun som har beviljats hemtjänst av socialnämnden, har rätt att välja företag som ska utföra hemtjänstinsatserna.

Nyligen blev det klart att EKA Vård och service blir det tredje privata hemtjänstföretaget att lägga ner under de senaste fem åren, och det andra inom loppet av några månader. Möjligheten att välja annan utförare än kommunen är nu begränsad till en (1) annan aktör. Och Bollnäs kommun är sig själva att skylla. Kostnaden per brukare är påtagligt hög i Bollnäs i jämförelse med andra orter, vilket Socialnämndens delårsredovisning från i november visar. Sett till kronor per invånare har Bollnäs den dyraste hemtjänsten, ca 800 kr/timme, av de kommuner som jämförs. Samtidigt är timersättningen till privata utförare väsentligt lägre per timme, 398 kronor, än vad det är för den kommunala verksamheten. Ersättningen är så pass låg att det gör det så gott som omöjligt att för företagare att driva hemtjänst. Och därmed också så gott som omöjligt för den enskilde att välja att få sin hemtjänst från en annan utförare än kommunen. Ersättningen från kommunen ska täcka alla kostnader som lön, arbetsgivaravgifter, bil, bensin/diesel, personalkläder, med mera.

En grundläggande förutsättning för att valfrihetssystemet i hemtjänsten ska fungera enligt lagens intentioner är att kommunen ställer samma kvalitetskrav och betalar ut samma ersättning till alla hemtjänstutförare – oavsett om hemtjänsten sker i kommunens egen regi eller i privat regi. Genom att behandla alla hemtjänstutförare konkurrensneutralt ser kommunen till att det uppstår en kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrens. I Bollnäs misslyckas man med detta vilket gör att den privata och kommunala hemtjänsten långt ifrån verkar på samma villkor. I stället tvingar systemet företag efter företag att lägga ner.

Vi vill inte ha bara en reaktion, utan även ett agerande där det tas fram hur LOV-beslutet från 2010 ska följas. När kommer ni att säkerställa att det är möjligt att bedriva privat hemtjänst i Bollnäs?

Madeleine Böhnke

ordförande

Företagarna Bollnäs