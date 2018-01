Vad ger vapenamnestin egentligen?

Nu blir det krafttag mot illegala vapen genom vapenamnestin. Det vill säga man får lämna in sina odeklarerade vapen utan straff för olaga vapeninnehav.

Är man så enfaldig att man tror att de kriminella kommer att lämna in sina, som de ser det, ”livförsäkringar”? Det blir ju endast ett fåtal gamla jaktvapen från eventuella dödsbon som hittats på vindar, med mera, som kommer in via amnestin.

Om det ska vara någon mening med amnestin bör ju de som efter denna amnesti anträffas med illegala vapen bestraffas med långa fängelsestraff. Icke medborgare ska först straffas med fängelse och sen utvisning, annars är ju detta som vanligt ett slag i luften.

O A G