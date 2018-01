Tänk efter före så slipper ni göra pudlar, S

Angående socialdemokraternas krumbukter i omvårdnadsfrågor ( Insänt 12/1 ): Det var mycket glädjande att läsa insändaren av den socialdemokratiska föreningen via Jan-Evert Hagström där de erkände att det gjort ett politiskt misstag när de på omvårdnadsnämndens, ON, möte den 18 oktober 2017 lade ner Solgläntan. Hagström är ju inte vilken socialdemokratisk politiker som helst, han sitter som vice ordförande i ON och är den som tillsammans med SD-ledamoten Claes Kindström yrkade bifall till nedläggningen av Solgläntan. När man läser ON-protokollet var det bara Lena Dufva (C) och Yvonne Hamilton (SPI) som röstade nej till en nedläggning och nej till minskade pengar på det förebyggande arbetet. Detta då vi från C inte tror på denna form av besparingar. Det är kontraproduktiv och dåligt.

Jag är glad att S har ändrat sig och jag är glad när jag ser att fler partier som röstade för att stänga Solgläntan har ändrat sig och ansluter sig till C:s och SPI:s linje om att inte stänga eller minska på det förebyggande arbetet för våra äldre. Men jag kan inte låta bli att säga, vore det inte bättre att tänka före beslut så slipper pudlar och konstruerade förklaringar komma upp i efterhand. Skulle jag vara cyniskt lagd skulle jag kunna tro att denna kursändring snarare beror på valtaktik och rädsla att förlora väljare, snarare än att de nåtts av djupare insikter. Men utan vidare spekulationer om det nöjer jag mig med att vara glad att man går på Centerpartiets linje och jag är glad för de äldre som nyttjar solgläntan och jag är glad för de personer som är i behov av förebyggande insatser.

Magnus Svensson

gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn