Smalare väg skapar nya problem

Trafikverket är redan på gång att smalna av vägen mellan Bollnäs och Söderhamn V50 från fjorton till nio meter med byggstart 2019.

Vägarbetet har beställts av Region Gävleborg för att öka trafiksäkerheten enligt infrastrukturstrateg Christoffer von Bothmer. Hastigheten skall sänkas till 80 kilometer per timme. Det innebär för väg 50 ett försämrat underhåll enlig anställda på Trafikverket.

Torsdagen den 4 januari måste vi åka till Bollnäs. Eftersom det var klass 1-varning valde vi att inte åka med egen bil utan valde transport med buss 100.

I blivande mörker mötte vi fyra timmerbilar med släp lastade med massaved obehagligt nära bussen. Tänk om buss 100 med få bältade resenärer eller någon av timmerbilarna kommit ur kurs. En kollision med två tunga fordon vid 80 eller 90 kilometer per timme blir som att köra in i en bergvägg med en dubbel hastighet, dvs 160 eller 190 kilometer per timme.

Väg 90 trafikeras av turtäta bussar, långtradare med släp, timmerbilar och flisbilar med släp från Dalarna i en strid ström. Dessutom trafikeras vägen av ambulanser, bilister som skall handla i affärer, besöka kulturhus och olika idrottsevenemang eller uppsöka Aleris sjukhus.

En avsmalnad väg från fjorton till nio meter blir enligt Söderhamns-Kuriren ett stort bekymmer även för jordbrukare och deras maskiner.

För några år sedan ansåg ansvariga att väg 50 skulle byggas om till en 2+1-väg på grund av tung belastning och tät trafik. Skall Gävleborgs län avvecklas?

Stoppa planerna omedelbart!

Pendlare