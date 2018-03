Angående möte om kommunens översiktsplan: Den 13 februari samlades ett 50-tal ortsbor, varav en hel del från föreningar och företag i Skog/Stråtjära. Särskilt inbjudna var representanterna Margareta Örn-Liljedahl och Gunnar Olsson från Söderhamns kommuns bygderåd - Allis (Aktiv Levande Landsbygd i Söderhamn). Mötet syftade till att konkret diskutera vad översiktsplanen innebär, hur den hanterats så här långt och vad vi i Skog/Stråtjära vill att den ska innehålla.

Bengt-Åke Wadell från studiegruppen som sammankallat mötet sammanfattade läget i diskussionerna i Skog/Stråtjära och berättade om mötet 5/2 med projektgruppen i Holmsveden, dit vi i Skog/Stråtjära var inbjudna. På det mötet deltog kommunen med nya projektledaren Ludvig Königsson. En fråga som lyftes där och som skapade viss turbulens, var att Skog/Stråtjära är fullständigt ignorerat i det häfte som heter ”Översiktsplan Söderhamns kommun”! Vi nämns överhuvudtaget inte. I de illustrationer som finns i häftet i form av handgjorda kartor är Skog/Stråtjära dessutom en vit fläck. Detta trots att den stora befolkningskoncentrationen är här och allt annat som krävs för en naturlig samlingsplats i en kommundel.

Affären med servicepunkten och bensinmacken, liksom förskolan och skolan, äldreboendet och femtio av Faxeholmens hyreslägenheter, många högst aktiva både större och mindre företag. Liksom sex turer dagligen mellan Bollnäs och Gävle i bussar som blir alltmer miljöanpassade ju längre tiden går. Det gäller också de tre turer dagligen tur och retur Gävle/Uppsala/Stockholm med Härjedalingen. Knappt tre timmars bekväm resa direkt till Stockholm central. Utvecklingsprojekten som redan påbörjats här i Skog/Stråtjära ligger helt i linje med vad översiktsplanen förespråkar. Trots att det är bara här allt detta finns så är vi helt osynliggjorda. Mycket märkligt!

Vi vill tala om för de styrande i kommunen att vi är i full gång med att samla fakta om de outnyttjade resurser, ifråga om natur och infrastruktur, som faktiskt finns här och som redan utvecklas för fullt. Vi mobiliserar också alla lokala företag i orten för att sätta kraft bakom våra argument och för att skapa mötesplats för stöd och utveckling. De krav som ställs på sidan 79 i översiktsplanen om vad som utmärker ett kommundelscenter uppfyller vi redan nu med råge, men det tycks inte projektgruppen vara medveten om. De tycks ha ett helt annat perspektiv än de kommunala.

Torgny Stålberg från IK Hälsingbocken berättade att de har fått anslag från Svenska Fotbollsförbundet för att anlägga en aktivitetspark i anslutning till skolan. De renoverar också anläggningen vid fotbollsplanen. Karin Blanksvärd från Hem och Skola informerade att skolan fått bergvärme och har rustats och att mycket mer är på gång. Tankar finns att profilera skolan mot natur och fritid. Fiskevårdsföreningens ordförande Leif Jägeving var närvarande. De förvaltar några av de bäst skötta fiskevattnen i Hälsingland och omsatte 227 000 kronor i sålda fiskekort för två år sedan och 215 000 kronor förra året. De förvaltar också Bergvikens fiskevatten via Länsstyrelsen och det är fortfarande en underutnyttjad resurs som går att vidareutveckla. Badstranden vid Skogsand/Bergviken är mycket välbesökt och populär och har under senaste året påbörjat ett utvecklingsprojekt för ett varierat utbud av aktiviteter. Vi arbetar redan med stöd av kommunen för att den nuvarande ställplatsen, som är fullbelagd varje dag under sommarhalvåret och avgiftsbelagd, ska bli en fullvärdig campingplats. En stugby planeras i Hamnäs vid Bergvikens strand och är långt framskriden vid det här laget. Frågan ligger för beslut på Länsstyrelsen.

Den gamla sockenstugan är pietetsfullt nyrestaurerad för närmare en miljon kronor, Bygdegårdsföreningen är högst aktiv, Hembygdsföreningens styrelse föryngras och medlemsantalet växer hela tiden, Intresseföreningen för Stråtjäras Framtid och Bastuföreningen, liksom en hel rad andra aktiva föreningar är andra exempel på ideella krafter som starkt bidrar till en levande och viktig del av Söderhamn kommuns levande landsbygd.

Frågor, områden och utvecklingsprojekt som i särskild ordning kommer att tillställas projektgruppen för översiktsplanen diskuterades under resten av mötet. Några frågor av alla som dryftades var de nya busskurer som redan är på gång, att bygga en rondell i den farliga korsningen vid Tempoaffären/macken, där den intensiva trafiken upp till fjällvärlden passerar på väg 83 mot Jämtland, byggande av bostäder för äldre med servicebehov, strandnära stugor, vandrings/pilgrimsleder, byggandet av cykelväg i regionalt samarbete med Kilafors-Bollnäs för uthyrning av elcyklar, infrastruktursatsningar på Badstranden/campingen och fiber i hela västra kommundelen, stort som smått diskuterades under 2,5 timmar, där kommunbygderådet fungerade som bollplank och gav tips för oss att gå vidare.

KG Ström

kassör

Intresseföreningen för Stråtjäras Framtid