Sänk hastigheten vid vägarbetsplatser!

Blir inte trafikanternas respekt att sakta ner och hålla stipulerade hastighetsbegränsningar vid skyltade vägjobb bättre så kan Trafikverket vissa fall tvingas överväga att helt spärra av vägar där arbete pågår för att få ned olycks- och arbetsskaderiskerna. Sorgligt nog finns trafikanter som inte begriper allvaret utan bara “blåser förbi” i samma höga hastighet som om inget vägarbete alls pågår. Och då kan i värsta fall en vägarbetare bli påkörd med dödlig utgång eller invaliditet för resten av livet som yttersta konsekvens.

Torsdagen den 1 februari dömdes en vägarbetare till dagsböter på nästan 11 000 kr och villkorlig dom efter att ha slagit en asfaltsraka genom fönstret på en bil som passerade i hög hastighet vid E4:an i Ljungby. Detta efter att först ha klivit fram för att markera mot bilisten som körde för fort. Men bilisten bara fortsatte och då rann sinnet över på vägarbetaren som slog en asfaltraka över bilens ruta. Den för fort körande bilisten anmälde då vägarbetaren Timmy Edström för skadegörelse och för det är han nu alltså dömd till dagsböter på nästan 11 000 kr. En dom som vägarbetaren vägrar godta och nu avser att överklaga med hänvisning till att han handlade i nödvärn. Vägarbetarna upplever mest varje dag hur vissa bilister i sin nonchalans utsätter dem för faror, risker för skaderisker och i värsta fall dödsfall som är helt oacceptabla. Årligen anmäls drygt 200 arbetsolyckor i olika delar av landet inom väg- och anläggningsbranschen. Och där just trafikanternas brist på hänsyn är det stora bekymret. Många trafikanter “har inte den respekt de behöver ha när de passerar en vägarbetsplats”, säger ansvariga chefer med rätta inom Trafikverket.

Den här domen mot vägarbetaren Edström har hos branschfolk runt om i landet mötts med starka sympatier och vilja att hjälpa till och samla in pengar till stöd för den dömde vägarbetaren. Och redan häromdagen hade över 16 000 kr samlats in för att betala böterna. Detta som en stark sympatimarkering för den dömde vägarbetaren och mot alla dem som dagligen kör alldeles för fort vid vägarbetsplatser. Budskapet är starkt och entydigt från branschens folk: Det måste bli ett slut på det nu. Om inte så måste Trafikverket som yttersta åtgärd överväga att helt spärra av vägar – och leda om trafiken helt – där arbete pågår för att få ner arbets- och olycksriskerna. Och det lär knappast den skötsamma och hänsynstagande delen av Sverige vägtrafikanter vilja uppleva, eller hur? Dags måhända också nu för en ny fackligt initierad trafiksäkerhetskampanj under devisen “var rädd om min pappa och mamma på jobbet” ute på vägarna. Placera också ut fler mobila kameror för att den vägen tvinga trafikanterna att sänka sin hastighet vid pågående vägarbetsplatser.

Sven-Olof Arbestål

f d förbundsordförande i Seko

Robert Björkenvall

f d pressombudsman i Seko