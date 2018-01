Så kan länets småföretagare göra mer för miljön

Sveriges ekonomi går starkt. Även om moln kan skönjas spås en fortsatt uppgång i konjunkturen. Svenskt Näringsliv tror på växande BNP och Konjunkturinstitutet förutser större investeringar och fler jobb under 2018.

Vismas Affärsbarometer, som undersöker klimatet bland landets småföretagare, avviker inte från den prognosen. Höstens undersökning visar exempelvis att sex av tio småföretagare i Gävleborg räknar med ökad försäljning under kommande halvår.

Den mest glädjande statistiken rör dock inte försäljning. Den rör miljön. Efter att ha dalat under det senaste året har småföretagarnas miljömedvetenhet vänt uppåt och nått rekordnivåer. Fler än hälften av landets små och medelstora företag anser sig nu ta hänsyn till miljön när de gör sina inköp.

Då 99 av 100 svenska företag är just små eller medelstora är det här en viktig attitydförändring. Efter att ha sjunkit under förra årets första månader växte nämligen Sveriges utsläpp av växthusgaser på nytt under det andra kvartalet. Och det är företagen som står för ökningen. Statistiska centralbyråns siffror visar nämligen att hushållens utsläpp fortsätter att minska.

Så trots privatpersoners minskning av växthusgaser kan regeringens mål om nollutsläpp i Sverige 2045 kännas som en stor utmaning. Det är hög tid för företagens miljöambitioner att omsättas i praktiken.

Inköp är ett område där det går att få stor miljömässig effekt med relativt små förändringar. Det går att ta ansvar för och påverka, även för mindre företag. Tyvärr kommer höga priser, eller åtminstone en uppfattning om dessa, mellan företagarnas ambitioner och agerande. Enligt höstens Affärsbarometer skulle lägre priser på miljöprodukter exempelvis få fyra av tio småföretagare att välja mer miljövänligt.

Vi har upphandlat inköpsavtal åt tiotusentals företag och vill ge småföretagare i Gävleborg tre tips för minskad miljöpåverkan.

1) En sak i taget. Välj en enda miljöfrämjande insats som är enkel att genomföra. Fokusera på att fullfölja den insatsen snarare än att påbörja för många.

2) Fokusera på frakt. Nästan hälften av Sveriges utsläpp kommer från transporter. Köp närproducerat i största möjliga mån och välj miljövänlig frakt så minskar du utsläppen och bidrar till en grön omställning av fordonsparken.

3) Digitalisera mera. Miljövinsterna av att utnyttja digitala verktyg går inte att påminna om nog. Webbmöten, digitala brevlådor och e-fakturor är snällare mot din plånbok, sparar värdefull tid och främjar samtidigt miljön.

Vi tror och hoppas att alla småföretagare i Gävleborg vill dra sitt gröna strå till stacken. Genom smartare inköp minskar vi utsläppen utan att nödvändigtvis behöva öka våra kostnader!

Henrik Salwén

vd på Visma Advantage