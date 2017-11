Rätt utrustning för jobbet, Hamlin!

Apropå artikel om inställda skolskjutsar ( helahälsingland.se ): Kommunfullmäktige beslöt 30 mars 2015 att "Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola kommunen placerat dem i. "

Har Roland Hamlin (C) rätt att upphäva dessa beslut? Skollagen säger att vi har skolplikt. Har Hamlin rätt att ompröva detta beslut?

Han säger: "Bussbolaget är ansvarig för att det sker säkert, och kan det inte ske med de fordon de har får skolskjutsen ställas in", säger han och menar att det därför är okej att dra in skolskjutsen på grund av halt väglag utan att sätta in ett annat alternativ.

Betyder det att den som vinner offerten om skolskjutsarna kan ställa in skolskjutsarna med hänvisning till att deras fordon inte lämpar sig? Rimligen är den som vinner anbudsförfarandet tvungen att ha adekvat utrustning för jobbet.

Hamlin bagatelliserar frågan och börjar jämföra ersättningstaxi med helikopter. Det tycker jag är barnsligt och oprofessionellt.

Det är inta bara någon enstaka gång bussen blivit inställd. Under vintern 2016 gick inte bussen varje gång det var plusgrader. Och skolan hörde inte av sig en enda gång. Det har blivit satt i system att ställa in turer i stället för att hitta en lösning. Och att man skickar en fullstor buss efter småvägarna med ett fåtal ungar i, istället för en mindre modell som faktiskt klarar av väglaget, tycker jag är väldigt onödigt.

Det finns många lösningar på problemet, men då måste någon ta lite ansvar och faktisk göra sitt jobb, och det är väl där det brister då det är mycket enklare att skjuta ansvaret över på någon annan, eller hur Hamlin? Rätt verktyg till jobbet så blir allt mycket enklare.

Öyvind Fure

snickar´n