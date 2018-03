Politisk akrobatik, Nordebo!

I en insändare den 1 mars skriver liberalernas starke man i Bollnäs, Peter Nordebo, att det är glädjande att Centerns toppkandidat till regionen, Magnus Svensson, är redo att lämna samarbetet med V, MP och S, och återgå till ett allianssamarbete. Jag delar helt denna glädje, men frågan är om Nordebo är rätt person till ett sådant uttalande.

Under de senaste åtta åren har Nordebo och Liberalerna samarbetat med just dessa partier i Bollnäs kommun och därmed varit tungan på vågen för ett vänsterstyre. Om allianssamarbetet hade fungerat i Bollnäs, skulle alliansen ha styrt kommunen under de två senaste mandatperioderna. Det är detta som kallas politisk akrobatik!

Ingvar Persson

Vallsta