Plocka upp efter din hund – smitta kan spridas!

Alla hundägare bör vara medvetna om att deras hundar är asätare, vilket innebär att hundar äter andra hundars avföring. Vad vissa människor tydligen inte verkar veta är hur många sjukdomar som sprids via avföring. Det kan finnas hur många parasiter av olika sorter i tarm/avföring och det smittar när en hund äter en annan hunds avföring. Det finns dolda hundsjukdomar som inte alltid visar sig. Så, snälla hundägare, ta upp avföringen! Bland annat för att eventuellt förhindra en smittspridning. Kan tala om att det tog ett helt år innan min hund blev frisk, just på grund av parasiter som finns i och smittas via avföring.

Hundägare