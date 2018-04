Oseriöst att inte svara på frågan, S

Varför svarar Mikael Löthstam inte på den frågan - Hur kunde det bli så här (31/3)? En ekonomi i balans är ett av de viktigaste målen för Centerpartiet i Hudiksvall. Alla de år Centerpartiet var ansvariga under förra mandatperioden hade vi en ekonomi i balans. Det märks att Socialdemokraterna är osäkra i sitt ledarskap för Hudiksvall. I de insändare S skickat in som svar i denna debatt har de knappt ens nämnt vad de vill göra för Hudiksvall framåt. Vår tanke och det vi skrev om i den insändare som startade denna debatt var vad Centerpartiet vill göra för Hudiksvall under nästa mandatperiod. Det Mikael Löthstam inleder med att göra är då att angripa den politik Centerpartiet går till val på. Tala istället om vad Socialdemokraterna själva vill göra. Det är precis sådant som späder på politikerföraktet; dvs gnälla på andra politiska partier istället för att berätta själv vad man vill göra. Centerpartiet har bestämt att vi ser framåt och berättar vad vi vill göra för ett grönare, tryggare och mer företagsamt Hudiksvall.

Under de senaste 24 åren har Socialdemokraterna med vänsterstöd regerat under 20 år. Centerpartiet tillsammans med alliansen och Miljöpartiet satt i kommunledningen under fyra år 2010–2014. Vi prickade av en lång lista med åtgärder för att utveckla hela Hudiksvalls kommun under denna period, men vi har många ytterligare idéer och förslag. Vi gav exempel på några sådana i vår första insändare. Det vill vi genomföra under åren framöver om väljarna ger oss förtroende på valdagen i höst.

Caroline Schmidt

Anton Stark

kandidater till kommunfullmäktige för Centerpartiet i Hudiksvall