Nu knyter vi näven för en ny hall i Gällsta

Se bilden – så ser min moderklubbs ishall, Storgärdshallen, ut just nu. I den har många av de minnen som ligger mig varmt om hjärtat utspelats. Det var där jag började känna kärlek till spelet ishockey, det var där jag spenderade alla höst-, jul- och sportlov och det var där jag lärde mig att kämpa ända till slutsignalen trots att man ligger under med 0–17. Matcher i -25, matcher med trasigt kylaggregat, som gjorde att vi i det närmaste badade på den blöta isen eller matcher där vi varit totalt utklassade, oavsett vilka förhållandena än har varit eller vad ställningen stod i matchen jublade vi alltid som om vi vunnit OS-guld när det väl trillade in en puck över mållinjen.

Den enorma glädjen, gemenskapen och ödmjukheten som fanns i hallen och laget har jag aldrig känt på någon annan plats eller i ett annat lag, hittills. I Gällsta har vi aldrig varit många till antalet därför var och är alla lika viktig. Det gjorde att det aldrig fanns några divor i vårat lag utan vi gjorde allting tillsammans, som ett team.

Det bästa minnet jag har från Gällsta var när vi tillsammans tog ett välförtjänt DM-brons! Bara tanken på att Nordanstigs barn och ungdomar i kommande generationer inte kommer att ha möjlighet att känna en sån enorm glädje som jag har haft förmånen att uppleva, med ishockeyn gör mig väldigt ledsen. För så illa kan det faktiskt vara.

Arbetet att antingen återuppföra ishallen där den står idag eller bygga upp en ny hall på någon annan plats handlar om miljontals kronor och oräkneliga arbetstimmar. Gällsta IK är långt ifrån att ha dom pengarna

Vi måste knyta näven. Ingenting är omöjligt men vi måste göra detta tillsammans. Vi ska ge oss fan på att vi ska ha en säker och funktionell ishall i Gnarp uppe redan i höst. Ingen kan gör allt men alla kan göra något!

Jonas Mill