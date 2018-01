När ekonomin är dålig måste man hålla igen

Du "Oroad medborgare" ( Insänt 16/1 ) som tycker att det är otroligt att undertecknade personer föreslog en nedläggning och snabb avveckling av verksamheten, har kanske inte läst alla punkter i protokollet. Det är ingen hemlighet att Omvårdnadsnämnden, ON, dras med ett stort underskott.

När man måste hålla igen på ekonomin, så får man se över var besparingar kan göras. Det mesta av ON:s verksamhet ligger under lagstadgad verksamhet.

De områden du nämner är några av de få som vi enligt lag inte är tvingade att bekosta. De kan alltså avvecklas eller flyttas till annan huvudman. Som politiker måste man ta sitt ansvar och se till att de lagstadgade verksamheterna får de resurser de behöver. Detta trots att en del mycket förtjänstfulla och uppskattade verksamheter riskerar att försvinna.

ON beslutade i oktober om att avveckla vissa tjänster, och hyresavtalet gällande solgläntan. Tanken var att, under ordnade former avveckla eller få annan huvudman för verksamheten.

Vid decembermötet fick nämnden en rapport om att förvaltningen påbörjat genomförandet. Vi begärde då att väntjänsten skulle erbjudas möjlighet att fortsätta sin verksamhet tills annan lösning kunde hittas. Ärendet återkommer till nämnden på januarimötet.

Nämndens politiker har tagit beslut om avveckling av vissa tjänster och lokaler. Inte om hur eller när. Då vi nu tycker att verkställigheten går för fort, anser vi att vi måste agera. Därav det uttalande du tycker är märkligt.

Det spelar ingen roll vem som lägger ett förslag, en majoritet av ledamöterna måste stötta förslaget för att det ska antas.

ON består av elva ledamöter, och i denna fråga röstade nio av dem för förslaget. Det var ledamöter från S, V, L, M och SD inte enbart S.

Men som du säger, det är valår.

Jan-Evert Hagström (S)

Ove Söderberg (S)