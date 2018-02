Ljusdal saknar ett politiskt ledarskap

Fyra fullmäktigemöten ställdes in under 2017. Fullmäktigemötet i februari 2018 kommer att ställas in, på grund av för få ärenden. Kommunstyrelsemötena är snabbt avklarade och brukar inte ta mer än en halv dag i anspråk för ledamöterna. Var fattas alla beslut? Har Ljusdal fått ett tjänstemannastyre, där politikerna avsagts sin roll och delegerat över ansvaret till tjänstemännen?

Fullmäktige i Ljusdal förväntas inom kort ta ställning till förhållningsregler i politiken. Det handlar om uppförandekoder för förtroendevalda. Skall detta behövas, nedskrivna självklarheter? Vem sätter ribban när det gäller samtalstonen och vems uppförandekoder är det som gäller?

Eftersom det saknas ett politiskt ledarskap, blir det informella ledare som tar makten och utövar en icke acceptabel mobbing av oliktänkande. Samtalstonen och den politiska kulturen som råder och har rått i Ljusdal under många år, har samma informella ledare själva skapat. Det är under ert politiska ledarskap som denna osunda kultur har fått fritt spelrum.

Om det inte finns beslut att fatta och man ska gå under en viss uppförandekod, så liknar det mest en skattefinansierad sällskapsklubb. Vilka innehar den korrekta och sanna samtalstonen, är det partiernas röstboskap, som sitter av mötena utan att göra några som helst inlägg? De har i förväg, från partierna, fått reda på vilka ärenden att bifalla eller avslå. Det är en mycket farlig väg, som de styrande slagit sig in på.

Det är fyra partier, socialdemokrater, centerpartister, moderater och vänsterpartister som har haft den reella politiska makten under många år och det är också de som satt den politiska agendan och det politiska samtalsklimatet. Det är samma grupp som år efter år byter runt bland de högsta politiska posterna. Det kan vara behövligt att börja med självrannsakan och att vara ödmjuka. Jag uppmanar er att sluta leta syndabockar för ert misslyckade ledarskap och att bli lite mer lyhörda. Skandalerna avlöser varandra och politikerföraktet pyr i vår kommun.

Bodil Eriksson