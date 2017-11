Kommunal vill teckna bra lokala avtal för medlemmarna

Vårt mål i Kommunal är att hitta lösningar som gör det möjligt. För att skapa ett modernt och attraktivt arbetsliv. Kommunal i Söderhamn vill teckna lokala avtal som förbättrar villkoren för våra medlemmar.

När införandet av FIA flexibelt individuellt arbetstidsavtal 2002 togs var förutsättningar som gällde då att anställda kunde jobba ihop tid under kort period för att längre fram ta ut dessa i ledighet. Dessa möjligheter begränsades när tid och möjligheter att jobba in tid under korta perioder försvann och dygnsvila och veckovila infördes. Här ser vi att de första klagomålen kring FIA kommer in. De verksamheter som tidigare hade fördelar med att få ut mycket av tid och ob-ersättningar försvann. Många upplevde det orättvist då många fick arbeta under sämre scheman, och fick sällan eller bara ibland ut sin heltid och fick nöja sig med att ta rester av turer som andra inte ville ha.

· Under FIA gjordes det möjligt för arbetsgivaren att driva verksamheter med färre anställda än under HÖK.

· Vissa verksamheter fick jaga tid under FIA och andra tvingades ut utan övertid eller fyllnadstid. Hemtjänsten m.fl. verksamheter blev svårt drabbad under den här perioden.

· Skillnad med var du var anställd var stor beroende på vilken verksamhet du arbetade på för att få ett bra schema.

Vi såg en stor orättvis i detta!

När Kommunal tog initiativet att säga upp avtalet var det uttryckligen för att vi uppmärksammade de orättvisor vi såg i avtalet. Vi ställde krav på att få med övertid och fyllnadslön i avtalet. Arbetsgivaren ville annat och med de erbjudande som gavs var vi inte överens. När avtalet lades fram visade vi det tillsammans med över 300 personer som kom på olika möten. Vi gick igenom det arbetsgivaren erbjöd och majoriteten var eniga om att vi inte skulle följa deras förslag. Vår bild var att orättvisorna kunde fortsätta och att ingen närmare ändring skulle ske. Vi informerade även om vad som skulle ske sedan vi tackat nej till förslaget och att en övergång skulle ske från det lokala avtalet tillbaka till HÖK.

När avtalet blev uppsagt 1 juni 2016 var det ett faktum att arbetsgivaren stod inför en övergång till HÖK från den 1 december. Vi lade stor vikt att arbetsgivaren skulle lägga ansvar tid och engagemang för att få det här att fungera. Att informera och ge vägledning i schemaläggning, utrymme och tid att anpassa scheman från tidbundet till månadsavtalad arbetstid bort från FIA. Vi gjorde klart för medlemmar att dialog och sociala övervägande ska vara vägledande när schema skulle läggas och att det ska vara klart minst två veckor före innan ett schema fastställdes. Jag kan se att detta inte följts fullt ut. Här finns en del av orsaken till att kostnaderna skenat iväg!

Att Kommunal ska få skulden för att vi sa upp avtalet med kostnader som omvårdnad har att bära vid övergången tillbaka till HÖK stämmer inte!

Mats Hedberg

Kommunal Mitt Söderhamn