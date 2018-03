Jokkmokk förlorade 44 statliga jobb

De åtta Norrlansälvarna tillför landet 64TWh varje år vilket är hälften av Sveriges totala produktion av elenergi. Bolagsvinsten är ungefär 70 miljarder varje år och förening Sveriges vattenfallskommuner har upprepade gånger äskat om återbäring av ynka 1 procent men fått nej, en procent skulle i så fall tillfört vattenfallskommunerna 700 miljoner att dela på, en struntsumma men ändå pengar. Märk väl att statens intäkter i form av energiskatter, moms och moms på momsen på försåld vattenkrafts el vida överskrider bolagsvinsterna och torde uppgå till tresiffriga miljardbelopp.

Att inte unna Norrlandskommunerna återinvesteringar ur statskassans fabulösa intäkter från vattenkraften, gruvnäringen, skogsindustrins och andra statliga skatter såsom skatterna på drivmedel måtte väl vara ett uttryck av ren ondska, en kolonial syn på Norrlands människor och dess tillgångar.

På 50-talet när Norrlansälvarna byggdes ut tilldelades Stockholm vattenfalls huvudkontor och 9000 arbetstillfällen samt givetvis statliga pengar att bygga kontor, bostäder och övrig infrastruktur åt de anställda. Näringsminister Maud Olofsson placerade senare under sin tid som minister 3800 statliga vattenfallstjänster i centrala Stockholm vid Stureplan.

Under sista årtiondet har statliga vattenfall byggt ett nytt huvudkontor vid Stockholms norra utfart, Solna. Byggandet av vattenfalls nya kontor och tillhörande infrastruktur betecknas av regeringen som utflyttning av statliga verk men avsikten är att öka på trafiktätheten så att en sexfilig motorväg motiveras i en tunnel under Solna centrum till en kostnad (1) miljard per kilometer. Ovan nämnt är bara om Vattenfall ett mindre statligt verk.

Sören Molander