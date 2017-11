”Jag är djupt oroad, Sven-Erik Lindestam”

Jag är inte enbart en invånare i Söderhamns kommun med flera äldre släktingar som är djupt oroade över vår kommun, jag är även en före detta undersköterska som har bytt arbete och yrkestitel delvis på grund av villkoren som redan då fanns inom den utsatta vårdbranschen samt att jag är KD-politiker och även i politikerrollen blir jag oroad. Jag förstår att föraktet för politiker ökar då människor blir behandlade som de blir idag och kommunalrådet går ut och säger att han inte är oroad.

Det var redan svåra tider för vårdpersonalen för några år sedan och det konstaterades på de flesta hållen att villkoren måste förbättras, vad händer? Nu förväntas en del av vårdpersonalen först arbeta utan att det räknas för att sedan arbeta ikapp sin egen redan arbetade tid.

Sven-Erik Lindestam går magstarkt ut och säger att han inte är oroad över situationen i Söderhamn. Detta trots att verksamheter som är älskade och behövda av många människor som Solgläntan, tvingas stänga ner sin verksamhet. Jag kan förstå att Lindestam inte är orolig just nu då det inte är han som drabbas av detta och jag förstår även om han inte vill erkänna att Söderhamns kommun fungerar under all kritik, då det till största del är han och hans Socialdemokrater som har haft störst ansvar över hur kommunen fungerar och har fungerat under en mycket lång tid. Jag vidhåller dock att det är extremt magstarkt att gå ut i tidningen och försöka utmåla kommunen i positiv dager samtidigt som man försämrar villkoren för både vårdtagare och den redan nu hårt pressade vårdpersonalen.

Lindestam nämner även att kostnaden för vikarier har blivit mycket stor i kommunen. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå, att om man pressar den personalen man har på plats till bristningsgränsen och sedan försämrar villkoren ytterligare så får det konsekvenser i form av sjukskrivningar och kostnaden ökar därmed. Det som försiggår nu är inte enbart inhumant, det är även katastrofalt rent strategiskt ur en ekonomisk synvinkel. Det går inte att backa sig ur vårdens uppförsbacke. Dagens vårdpersonal är rekryterare av morgondagens personal och med utvecklingen i vår kommun står vi snart utan de resurserna vi fortfarande har idag.

Vi behöver satsa mindre pengar på fikarum för tjänstemän och det finns flertalet positioner högre upp än de inom vården som det kan sparkas på.

Det går att budgetera mer pengar för vård och omsorg och mindre för extra bekvämligheter för de som redan har mest. Att säga något annat är ren skär lögn och det är dags att vara rak nu. Vi behöver fler boenden och bättre villkor för dagens personal.

Det är akut och vi är många som är djupt oroade, Sven-Erik Lindestam.

Mira Glad

KD Söderhamn